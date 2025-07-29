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Мария Саккари с победы стартовала на турнире в Монреале

Мария Саккари с победы стартовала на турнире в Монреале
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Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла канадскую соперницу Карсон Брэнстин со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 04:45 МСК
Мария Саккари
72
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7
2 		6 5
         
Карсон Брэнстин
191
Канада
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минута. За это время Саккари сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету Брэнстин шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге турнира Саккари встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Турнирная сетка Монреаля
Календарь турнира в Монреале
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Новости. Теннис
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