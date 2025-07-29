Мария Саккари с победы стартовала на турнире в Монреале
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Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла канадскую соперницу Карсон Брэнстин со счётом 6:2, 3:6, 7:5.
Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 04:45 МСК
72
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|7
|
|6
|5
191
Карсон Брэнстин
К. Брэнстин
Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минута. За это время Саккари сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету Брэнстин шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге турнира Саккари встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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