Мария Саккари с победы стартовала на турнире в Монреале

Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла канадскую соперницу Карсон Брэнстин со счётом 6:2, 3:6, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минута. За это время Саккари сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. На счету Брэнстин шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге турнира Саккари встретится с представительницей США Джессикой Пегулой.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.