Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 28 на 29 июля

В ночь с 28 на 29 июля по московскому времени в Торонто (Канада) прошёл второй игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. АТР-1000, Монреаль (Канада). Первый круг (время московское).

Маккензи Макдональд (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:4, 6:4;

Итан Куинн (США) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:6 (7:1), 6:2;

Вит Коприва (Чехия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 6:7 (4:7), 2:6;

Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, LL) — 6:1, 6:2;

Дэн Мартин (Канада, Q) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 0:6;

Александр Блокс (Бельгия, Q) — Далибор Сврчина (Чехия, LL) — 4:6, 2:6;

Маттия Беллуччи (Италия) — Юго Гастон (Франция) — 6:3, 4:6, 0:2 (отказ Беллуччи);

Александар Вукич (Австралия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:5, 6:3;

Йосуке Ватануки (Япония, Q) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 3:6, 6:1, 6:4;

Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6 (7:5), 6:4;

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 7:5;

Маркос Гирон (США) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 4:6, 4:6;

Тристан Бойер (США, Q) — Александр Ковачевич (США) — 7:5, 7:6 (7:3);

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:4, 4:1 (отказ Карабельи);

Борна Чорич (Хорватия) — Маттео Джиганте (Италия, WC) — 6:4, 2:6, 6:7 (2:7);

Лиам Драсль (Канада, WC) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, LD) — 6:2, 4:6, 4:6;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Уго Дельен (Боливия) — 6:2, 6:2;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Алексис Галарно (Канада, WC) — 6:7 (2:7), 3:6.

«Мастерс» в Торонто проходит с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является представитель Австралии Алексей Попырин.