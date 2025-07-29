«Не ожидала». Эжени Бушар на последнем турнире в карьере выиграла матч впервые с 2023 года
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар одержала победу в матче на турнире WTA в одиночном разряде впервые с сентября 2023 года. В первом круге «тысячника» в Монреале (Канада) она обыграла Эмилиану Аранго из Колумбии — 6:4, 2:6, 6:2.
Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 02:10 МСК
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 1
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|6
|2
82
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
«Утром я проснулась с мыслью, что я не могу контролировать исход. Просто хочу хорошо настроиться, хорошо бороться, чувствовать свои удары и быть уверенной в своём теннисе.
Независимо от исхода, я хотела уйти с корта, получив удовольствие от этого матча, который в итоге стал отличной битвой. Я наслаждалась каждой секундой, но это совсем не то, чего я ожидала. Ухожу очень счастливой», — приводит слова Бушар Punto de Break.
Турнир в Монреале станет последним в карьере 31-летней Бушар.
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