Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 28 июля

В ночь с 28 июля на 29 июля в Монреале (Канада) прошёл второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг. Результаты 28-29 июля

Камилла Рахимова (Россия) — Кайла Кросс (Канада) — 4:6, 6:3, 6:2.

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханьюй Гой (Китай) — 3:6, 3:6.

Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания) — 2:6, 4:6.

Кэролайн Доулхайд (США) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 1:6.

Арьяна Арсено (Канада) — Наоми Осака (Япония) — 4:6, 2:6.

Антония Ружич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:0.