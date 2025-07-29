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Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 28 июля

Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня 28 июля
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В ночь с 28 июля на 29 июля в Монреале (Канада) прошёл второй игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг. Результаты 28-29 июля

  • Камилла Рахимова (Россия) — Кайла Кросс (Канада) — 4:6, 6:3, 6:2.
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Ханьюй Гой (Китай) — 3:6, 3:6.
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания) — 2:6, 4:6.
  • Кэролайн Доулхайд (США) — Анна Блинкова (Россия) — 4:6, 1:6.
  • Арьяна Арсено (Канада) — Наоми Осака (Япония) — 4:6, 2:6.
  • Антония Ружич (Хорватия) — Анастасия Потапова (Россия) — 2:6, 7:5, 6:0.
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