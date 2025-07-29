«Мастерс» в Торонто: расписание игрового дня 29 июля

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Сегодня, 29 июля, и в ночь на 30 июля в Торонто (Канада) пройдёт третий игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей второго круга и одной игры первого круга.

Теннис. «Мастерс», Торонто (Канада). Первый и второй раунды (время московское). Расписание

29 июля:

18:00. Эмилио Нава (США, Q) — Уго Умбер (Франция, 17);

19:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 5);

19:30. Томас Барриос-Вера (Чили, Q) — Алекс Михельсен (США, 26);

19:30. Карен Хачанов (Россия, 11) — Хуар Пабло Фикович (Аргентина, Q);

19:30. Александр Мюллер (Франция, 29) — Миомир Кецманович (Сербия);

21:00. Таллон Грикспор (Нидерланды, 24) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

21:00. Николя Арсено (Канада, WC) — Алексей Попырин (Австралия, 18);

21:00. Лоренцо Музетти (Италия, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия, Q);

21:00. Корентен Муте (Франция) — Дженсон Бруксби (США, SR);

22:30. Нуну Боржеш (Португалия, 30) — Факундо Багнис (Аргентина, Q);

22:30. Хауме Мунар (Испания) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 14).

30 июля:

00:00. Райлли Опелка (США) — Томаш Махач (Чехия, 16);

00:00. Роман Сафиуллин (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия, 8);

00:00. Тристан Скулкейт (Австралия, Q) — Маттео Арнальди (Италия, 32);

1:30. Даниил Медведев (Россия, 10) — Далибор Сврчина (Чехия, LL);

2:00. Денис Шаповалов (Канада, 22) — Лёнер Тьен (США);

3:30. Александр Зверев (Германия, 1) — Адам Уолтон (Австралия).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является представитель Австралии Алексей Попырин.