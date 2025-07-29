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Эмма Радукану рассказала, как предложила Елене Рыбакиной сыграть в парном разряде

Эмма Радукану рассказала, как предложила Елене Рыбакиной сыграть в парном разряде
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33-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что хотела сыграть в парном разряде с Еленой Рыбакиной из Казахстана ещё три года назад. Напомним, теннисистки дошли до полуфинала на турнире в Вашингтоне в паре на прошлой неделе.

«Как всё получилось, в 2022 году в Цинциннати мы с Еленой собирались сыграть в парном разряде, но это не удалось. В Вашингтоне, я подумала, было бы неплохо сыграть в паре, провести несколько дополнительных матчей в таких условиях.

Так вот, она уходила с тренировочного корта, а я пришла и подумала: «Попробую спросить». Я бы не расстроилась, если бы она отказала. Я спросила, она ответила: «Да, конечно». Вот так всё и получилось», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

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