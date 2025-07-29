Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 29 июля
Сегодня, 29 июля, и в ночь на 30 июля в Монреале (Канада) пройдёт третий игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого и второго круга.
Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1-й/2-й круг. Расписание 29-30 июля (время московское)
- 18:00. Анна Блинкова (Россия) — Дарья Касаткина (Австралия).
- 18:00 Даяна Ястремская (Украина) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).
- 18:00. Ребекка Марино (Канада) — Эмма Наварро (США).
- 19:30. Энн Ли (США) — Анна Калинская (Россия).
- 19:30. Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).
- 21:00. Аои Ито (Япония) — Жасмин Паолини (Италия).
- 21:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Ольга Данилович (Сербия).
- 21:00. Мирра Андреева (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада).
- 22:30. Екатерина Александрова (Россия) — Чжу Линь (Китай).
- 22:30. Мари Боузкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия).
- 1:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Хейли Баптист (США).
- 2:00. Кори Гауфф (США) — Даниэль Коллинз (США).
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