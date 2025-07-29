Турнир WTA-1000 в Монреале: расписание игрового дня 29 июля

Сегодня, 29 июля, и в ночь на 30 июля в Монреале (Канада) пройдёт третий игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого и второго круга.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). 1-й/2-й круг. Расписание 29-30 июля (время московское)