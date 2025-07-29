Анна Блинкова — Дарья Касаткина: онлайн-трансляция матча в Монреале начнётся в 18:00
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Сегодня, 29 июля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В рамках игрового дня во втором круге встретятся 81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Австралии Дарья Касаткина, занимающая 18-ю строчку рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова — Дарья Касаткина, начало которого запланировано на 18:00 по московскому времени.
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:00 МСК
81
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
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18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. Причём выиграла она здесь же, в Монреале, два года назад, и тоже во втором круге (6:2, 7:5).
«Тысячник» в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Джессика Пегула.
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