Анна Блинкова — Дарья Касаткина: онлайн-трансляция матча в Монреале начнётся в 18:00

Сегодня, 29 июля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В рамках игрового дня во втором круге встретятся 81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова и представительница Австралии Дарья Касаткина, занимающая 18-ю строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Блинкова — Дарья Касаткина, начало которого запланировано на 18:00 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Касаткиной. Причём выиграла она здесь же, в Монреале, два года назад, и тоже во втором круге (6:2, 7:5).

«Тысячник» в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Джессика Пегула.