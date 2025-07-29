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Мирра Андреева — Бьянка Андрееску: онлайн-трансляция матча в Монреале начнётся после 21:00

Мирра Андреева — Бьянка Андрееску: онлайн-трансляция матча в Монреале начнётся после 21:00
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Сегодня, 29 июля, продолжается турнир категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В рамках игрового дня во втором круге встретятся пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 187-ю строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Бьянка Андрееску, начало которого запланировано на 21:00 по московскому времени.

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 21:00 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Бьянка Андрееску
187
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Теннисистки сыграют друг с другом впервые на турнире уровня WTA.

«Тысячник» в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американка Джессика Пегула.

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