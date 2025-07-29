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Григор Димитров снялся с US Open — 2025

Григор Димитров снялся с US Open — 2025
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20-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не сыграет на US Open — 2025, который состоится с 24 августа по 8 сентября. Об этом сообщает Tennis Kafe со ссылкой на менеджера спортсмена Георги Стойменова.

Димитров получил травму во время матча 1/8 финала Уимблдона, ведя 2:0 по сетам у первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Позднее стало известно, что болгарин получил частичный разрыв большой грудной мышцы. Характер травмы был установлен после тщательного обследования и консультации у одного из лучших врачей в этой сфере. Изначально сообщалось, что Григор успеет восстановиться к US Open.

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