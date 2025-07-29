Павел Котов сообщил, что не может играть на турнирах из-за травмы

245-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов заявил, что не примет участия в турнирах в ближайшее время из-за травмы запястья.

«К сожалению, из-за травмы запястья я не могу принимать участие в турнирах. Я пытаюсь восстановиться как можно скорее. Спасибо всем за поддержку. Надеюсь скоро увидеть вас на корте. Очень скучаю по этому», — написал Котов на личной странице в социальных сетях.

В последний раз Котов выходил на корт в первом круге квалификации Уимблдона-2025. Он потерпел поражение от чилийского теннисиста Николаса Харри, который в дальнейшем дошёл до 1/8 финала основного турнира на Уимблдоне.