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«Ужасно». Даниил Медведев — о результате на турнире в Вашингтоне

«Ужасно». Даниил Медведев — о результате на турнире в Вашингтоне
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, где он дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:1, 4:6, 4:6.

Вашингтон (м). 1/4 финала
25 июля 2025, пятница. 21:45 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Корентен Муте
59
Франция
Корентен Муте
К. Муте

— Как у тебя дела и как ты оцениваешь своё начало хардового сезона
— Ну, по результату ужасно, но тут как бы всегда нужно смотреть и на позитивные, и на негативные стороны. Если говорить про позитивные, то я в принципе хорошо играл в теннис в Вашингтоне, просто суть в том, что да, когда ты играешь на быстром хардовом корте, если у тебя есть брейк-пойнт, его надо стараться использовать и часто из-за этого может складываться матч, поэтому проигрыш был очень обидный, очень, скажем так, разочаровывающий. Но в этом прелесть тенниса, что через два дня уже следующий турнир и приходится… может, я даже хотел бы продолжать думать про этот проигрыш, но выбора нет, уже завтра следующий матч, поэтому приходится думать про турнир в Торонто. Я вижу, что на этих кортах я могу очень хорошо играть, поэтому это то, что я попробую сделать в Торонто, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

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