«Ужасно». Даниил Медведев — о результате на турнире в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне, где он дошёл до четвертьфинала, в котором проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:1, 4:6, 4:6.
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— Как у тебя дела и как ты оцениваешь своё начало хардового сезона
— Ну, по результату ужасно, но тут как бы всегда нужно смотреть и на позитивные, и на негативные стороны. Если говорить про позитивные, то я в принципе хорошо играл в теннис в Вашингтоне, просто суть в том, что да, когда ты играешь на быстром хардовом корте, если у тебя есть брейк-пойнт, его надо стараться использовать и часто из-за этого может складываться матч, поэтому проигрыш был очень обидный, очень, скажем так, разочаровывающий. Но в этом прелесть тенниса, что через два дня уже следующий турнир и приходится… может, я даже хотел бы продолжать думать про этот проигрыш, но выбора нет, уже завтра следующий матч, поэтому приходится думать про турнир в Торонто. Я вижу, что на этих кортах я могу очень хорошо играть, поэтому это то, что я попробую сделать в Торонто, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».
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