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Даниил Медведев рассказал, как чувствует себя во время проходящих на жаре матчей

Даниил Медведев рассказал, как чувствует себя во время проходящих на жаре матчей
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, как чувствует себя во время игры в жаркую погоду.

— В Вашингтоне была сильная жара, и здесь, в Торонто, не легче. Как ты себя чувствуешь в таких условиях и как стараешься с ними справляться?
— Ну жара – это тяжело для всех. И вообще, кстати, как раз таки в Вашингтоне мы про это думали, сколько вообще видов спорта играет вот в такую жару, где как бы кардио задействуется. И, в принципе, наверное, [таких] немного. То есть футбол обычно не играет в такую жару. Вот сейчас был чемпионат мира, они играли, а так обычно они играют всё-таки осень-весна. То есть так думали, но какие-то виды спорта нашли, я уже даже не помню какие, но их мало действительно. А теннис, начиная, в принципе, с Австралии, там может быть всегда 35 градусов, и это тяжело, всем тяжело.

Вот когда мы играли с Муте, а он, в принципе, как мне кажется, один из самых сильных физически в туре, плюс он маленький, обычно, когда ты маленький, тебе легче как бы с этим справляться, и ему было так же тяжело, как и мне сейчас на тренировках. Всем было тяжело, но здесь всё равно легче, чем в Вашингтоне, поэтому здесь чуть-чуть приятнее.

— А чем жара в Северной Америке отличается от той, с которой ты сталкиваешься в других местах тура?
— Ну, если уж честно, не прямо она сильно отличается, здесь ещё очень влажно. У меня иногда складывается ощущение, что в принципе [когда] влажно, я люблю больше, чем вот сухую жару. Но оно зависит и от результатов турнира, иногда ты где-то выигрываешь в жару турнир и думаешь: а, не так и жарко было, ну конечно, потому что ты выиграл, а когда ты проигрываешь в первом круге, ты думаешь: жара стояла страшная, я вообще не мог ходить, не мог бегать. На Уимблдоне у меня так было, четвёртый сет, у меня просто уже перед глазами плыло всё, ну при этом кто-то играл пять сетов и было нормально, хотя жара была страшная. Поэтому ничем не отличается, влажнее, но это не значит, что это как-то хуже или лучше, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

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