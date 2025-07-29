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Даниил Медведев раскрыл свою главную цель на хардовую часть текущего сезона

Даниил Медведев раскрыл свою главную цель на хардовую часть текущего сезона
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился, чего ожидает от своих выступлений в хардовой части сезона.

— Есть ли у тебя конкретные цели или пожелания на этот хардовый сезон, именно в том, как ты хочешь играть?
— Цели тяжело конкретные ставить. Понятное дело, хочется… Вот как бы часто задача стоит, хочется хорошо играть, и за счёт этого… я знаю, что будут победы в матчах, но при этом, как я и говорю, в принципе, я в Вашингтоне играл неплохо, но, может быть, какие-то розыгрыши мог сыграть лучше и за счёт этого проиграл матч. Поэтому цель постараться продолжать выжимать из себя максимум, другого выхода нет. Это главная цель, а остальное, результаты, они придут вместе с этим. То есть продолжать стараться делать максимум, и, может быть, даже больше, чем я делаю сейчас, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

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