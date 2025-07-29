Анастасия Павлюченкова рассказала о перенесённой болезни Лайма во время текущего сезона

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась подробностями о состоянии здоровья по ходу нынешнего сезона.

— Скажи, пожалуйста, про свой сезон. Как он проходит? Чем ты довольна, а чем нет?

— Мне придётся вернуться немного болезненно. Не то что я не хочу эту тему всё время обсуждать, просто я начала хорошо год в Австралии, четвертьфинал, в принципе, естественно, довольна. Был хороший матч против Арины Соболенко, [прошёл] в борьбе. И потом просто меня, на самом деле, накрыло.

То есть я в Абу-Даби уже не смогла завершить турнир. Соответственно, после этого вот у меня нашли болезнь Лайма, и мне было просто нереально физически, я не могла тренироваться даже час. И ментально было очень тяжело, потому что понятное дело, что я уже возрастная и начала хорошо год. Думаю, так, окей, отлично, сейчас пойдём на этой волне, может быть, в середину года и дальше продолжить, но вот я не могла.

Поэтому тяжело, конечно, оценивать сезон из-за этого. Но вот я сейчас более-менее. У меня хоть появилась энергия, я себя чувствую лучше. Я пропила шесть недель антибиотики во время Мадрида. Ну, до и во время. И поэтому сейчас мне получше, и трава хорошо сложилась для меня, — сказала Павлюченкова в эфире «Больше».