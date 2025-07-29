«Как зомби эти дни». Павлюченкова — о переезде в Северную Америку после травяного сезона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что ей тяжело дался переход с травяного на хардовое покрытие и переезд на турниры в Северную Америку.

Завтра, 30 июля, Павлюченкова сыграет с немкой Евой Лис во втором круге турнира WTA-1000 в канадском Монреале.

— Когда ты переходишь с травы, переезжаешь в Америку с травы на хард, для кого-то легко, для кого-то просто, для тебя как эта часть сезона складывается? Каково переходить с одного покрытия на другой?

— Ну непросто, конечно. Потому что опять, я считаю, что вот эта смена мячей… То есть мы сейчас сыграем опять новыми мячами, у меня чуть-чуть кисть заболела, то есть сразу, а потом, девочки, вот сегодня я со Шнайдер и со Швёнтек тренировалась, и все как бы так жалуются, все ненавидят эти мячи. Вот это сложный опять же джетлаг, переход. Я считаю, теннис — это самый безумный вид спорта в плане графика, потому что у нас просто нон-стоп турниры по всем континентам. И как бы находить ну не только мотивацию… Как ты прилетаешь, уже джетлаг. Вот так уже тяжело, вечером вообще как зомби все эти дни. И потом понятно, находить эти все силы, идти в жару с джетлагом, тренироваться, конечно, сложно. Но за счёт того, что у меня всё-таки хорошая трава сложилась, я так на позитиве, с мотивацией сюда прилетела. Поэтому, да, опять же, у всех по-разному, мне кажется, ещё смотря как складывается сезон и кто как себя ощущает, наверное, от настроения зависит ещё тоже, — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».