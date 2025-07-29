Медведев признался, что мало что знает о своём первом сопернике на турнире в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что почти ничего не знает про своего первого соперника на турнире в Торонто. В ночь на 30 июля по московскому времени Медведев встретится со 120-й ракеткой мира чехом Далибором Сврчиной.

— Твой первый соперник молодой игрок, для которого это дебют на «Мастерсе», что ты о нём знаешь?

— Если честно, знаю очень мало, поэтому посмотрю сегодня какие-то матчи, может, тренеры тоже подскажут. Знаю мало, поэтому сказать нечего, но игрок хороший, 120, это хороший рейтинг, в 22 года. Это такой рейтинг, что в 24 года ты можешь стоять в топ-30, а можешь стоять и хуже, это уже никогда не известно (улыбается). Это, опять же, почему многие любят теннис как вид спорта, а кто-то ненавидит, потому что тяжёлый вид спорта. Но он сегодня хорошую победу одержал над Блоксом, поэтому буду ожидать тяжёлого матча, главное — показать хороший теннис, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».