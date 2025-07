Даниил Медведев рассказал о специальных ракетках для него и Швёнтек на US Open — 2025

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему и польке Иге Швёнтек сделали специальные ракетки для выступления на US Open – 2025.

— В чём история твоей особенной синей ракетки для US Open?

— Это сделали для меня и для Иги, потому что мы выигрывали US Open в 2021−2022 году. И производитель решил сделать такой ход. То есть синяя ракетка, US Open — это часто такие синие цвета. И круто, нам сразу очень понравилось. Ещё вот я не знаю, Ига, будет ли она использовать виброгаситель. Мне он понравился, он с огнём. И на ракетке плюс написано 2021−2022 год. Это когда я выиграл, и Ига выиграла на следующий год, поэтому прикольная история, красивая ракетка. И как бы играет она тоже нормально, надо мне теперь лучше ей играть (улыбается), — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».