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«Легли поздно». Медведев — о походе на концерт The Weeknd с Рублёвым и Хачановым

«Легли поздно». Медведев — о походе на концерт The Weeknd с Рублёвым и Хачановым
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как посетил концерт The Weeknd вместе с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым.

— Вчера ты был на концерте The Weeknd, понравилось тебе?
— Круто было. Я был уже в Ницце. В принципе, у меня нет, ну, наверное, музыки, людей, от которых я бы прям фанател. Их мало, они есть, и в основном это больше идёт из детства, но если говорить про сейчас, то The Weeknd, Адель. На Адель я бы тоже мечтал попасть, но она в прошлом году выступала, когда Олимпиада была, у меня жена попала, сказала, что было нереально круто. И на The Weeknd очень круто, мы были при этом, я, Андрей и Карен, было очень весело, шоу нереальное, поёт он круто, поэтому только хорошие эмоции. Но физически, конечно, тяжело сегодня после концерта, особенно в эту жару, легли все, конечно, поздно, было тяжело немного, — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».

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