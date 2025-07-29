«Я реально боюсь». Анастасия Павлюченкова — о завершении карьеры из-за жизни после тенниса

34-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что боится завершать карьеру, так как пока не знает, как жить без игры на профессиональном уровне.

Завтра, 30 июля, Павлюченкова сыграет с немкой Евой Лис во втором круге турнира WTA-1000 в канадском Монреале.

«Я спрашиваю у Люси Шафаржовой, мы с ней дружили, играли пару. Она вернулась тоже играть пару с Маттек-Сэндс, пару турниров. У неё тоже дети. Я говорю: «Люся, просто, пожалуйста, скажи мне, что там есть жизнь после тенниса». Потому что я реально уже боюсь. Я не понимаю, я уже боюсь вообще даже заканчивать, потому что, я думаю, там какая-то чёрная дыра, что ли? Просто почему никто не может учиться или, ну, дома быть, там, с семьёй или чем-то заниматься другим? Почему возвращаются все, ну, до последнего в теннис играть? Конечно, вот этот вот знак вопроса у меня, который я тоже хочу у всех спросить: «А что же там такого после тенниса?» — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».