«Вот респект! Предпочитаю правду-матку». Павлюченкова — о словах Иванишевича про Циципаса

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что уважает тренеров, которые честно высказываются о состоянии и форме спортсменов. Ранее Горан Иванишевич раскритиковал Стефаноса Циципаса, которого тренировал, за его слабую физическую подготовку. Позднее они завершили сотрудничество.

— А вот Иванишевич, мне всё равно интересно. Я, в принципе, считаю, что он неплохо сказал. Но он сказал всё как есть. Вот ты считаешь, он правильно сделал или неправильно сделал?

— Про Циципаса?

— Да.

— Ну, я не знаю. Я как бы честно нейтрально к этому отношусь, в общем, и именно к этой теме отнеслась. Ну, я правда не знаю, в какой физической форме Циципас, но раз он так сказал… Я как бы [выражаю] респект, я считаю, это круто. Он имеет своё мнение, право его выразить, и он это сделал. Во-первых, понятный Иванишевич, у него уже определённый имидж и как игрока, так и тренера, поэтому он имеет право позволить себе такое говорить. Но, опять же, вот честно, вот респект! Потому что я предпочитаю правду-матку. Я поэтому очень много увольняла тренеров и не могу вот это вот… Я как бы очень ещё самокритично к себе отношусь, поэтому у меня никогда не будет, как у Руне, после каждого матча у него что-то болит. Я, наоборот, я самокритична. И мне хочется такую же команду и тренера. Мне не надо тренера, который будет мне говорить, ой, да нет, просто не повезло, или сегодня не твой день. Такого прогресса не будет с этим человеком. И я просто не люблю, когда мне дуют, как говорится.

К сожалению, очень много таких сейчас в туре людей, и вообще, которые просто держатся за работу, боятся её потерять, такое ощущение. То есть они готовы просто молчать, вот так вот стоять на тебя смотреть. И, ну, кому-то, наверное, это нравится, им приносит эту уверенность. Я категорически против, — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».