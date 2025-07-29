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Анастасия Павлюченкова назвала свои любимые турниры «Большого шлема»

Анастасия Павлюченкова назвала свои любимые турниры «Большого шлема»
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выделила свои любимые турниры «Большого шлема».

«Я просто обожаю Европу, и вот «Ролан Гаррос» и Уимблдон, наверное, всё-таки. На самом деле, да, US Open, наверное, даже на последнем месте, просто я не фанатка Америки. Но вообще нет, как бы все «Шлемы», они по-своему классные, ну, на самом деле. То есть выбрать просто «Гаррос», окей, я люблю грунт, и, опять же, финал играла, и, как понятно для меня, это более такая особенная история. Вот, Уимблдон, за счёт того, что, не знаю, красивый сам просто, сам сайд. И Лондон как бы. Я этим просто мотивируюсь», — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».

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