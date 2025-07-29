Анастасия Павлюченкова рассказала, что использует пиво перед сдачей анализов на допинг

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что пиво помогает ей расслабиться перед сдачей анализов на допинг.

— А пиво дают ещё бесплатно в раздевалке на US Open?

— Нет, в раздевалках всё убрали, только, типа, Pepsi [оставили]. Но есть в ресторанах. Ну, в ресторане для игроков можно. На Уимблдоне – тоже. У меня потому что с этим проблемы. Как допинг, у меня берут, у меня то ли блок какой-то сразу, то ли, я не знаю, я не могу по три часа просто [сдать анализ], я не хочу вообще сходить, мне иногда пиво берут. Мне так это сразу как… — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».

Завтра, 30 июля, Павлюченкова сыграет с немкой Евой Лис во втором круге турнира WTA-1000 в канадском Монреале.