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Анастасия Павлюченкова рассказала, что использует пиво перед сдачей анализов на допинг

Анастасия Павлюченкова рассказала, что использует пиво перед сдачей анализов на допинг
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что пиво помогает ей расслабиться перед сдачей анализов на допинг.

— А пиво дают ещё бесплатно в раздевалке на US Open?
— Нет, в раздевалках всё убрали, только, типа, Pepsi [оставили]. Но есть в ресторанах. Ну, в ресторане для игроков можно. На Уимблдоне – тоже. У меня потому что с этим проблемы. Как допинг, у меня берут, у меня то ли блок какой-то сразу, то ли, я не знаю, я не могу по три часа просто [сдать анализ], я не хочу вообще сходить, мне иногда пиво берут. Мне так это сразу как… — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».

Завтра, 30 июля, Павлюченкова сыграет с немкой Евой Лис во втором круге турнира WTA-1000 в канадском Монреале.

Монреаль. 2-й круг
30 июля 2025, среда. 17:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Ева Лис
69
Германия
Ева Лис
Е. Лис
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