Павлюченкова — о своей панамке на Уимблдоне: у меня очень много идей, хочу их воплотить

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что сама придумала дизайн панамки, в которой появилась на пресс-конференции после вылета с Уимблдона-2025.

— Панамка, вот где ты её взяла?

— Это мой дизайн. Ну, я же всё пытаюсь, да, как бы свою сделать одежду, и всё. У меня просто очень много идей, поэтому я хочу их как-то потихоньку, надеюсь, получится, воплотить когда-нибудь. Она связана, на ней клубнички и жемчуг, потому что клубника – Уимблдон. И жемчуг, не знаю, у меня тоже как-то с Уимблдоном ассоциируется, поэтому вот я всё вместе это слепила, — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».