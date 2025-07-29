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Павлюченкова — о своей панамке на Уимблдоне: у меня очень много идей, хочу их воплотить

Павлюченкова — о своей панамке на Уимблдоне: у меня очень много идей, хочу их воплотить
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что сама придумала дизайн панамки, в которой появилась на пресс-конференции после вылета с Уимблдона-2025.

— Панамка, вот где ты её взяла?
— Это мой дизайн. Ну, я же всё пытаюсь, да, как бы свою сделать одежду, и всё. У меня просто очень много идей, поэтому я хочу их как-то потихоньку, надеюсь, получится, воплотить когда-нибудь. Она связана, на ней клубнички и жемчуг, потому что клубника – Уимблдон. И жемчуг, не знаю, у меня тоже как-то с Уимблдоном ассоциируется, поэтому вот я всё вместе это слепила, — сказала Павлюченкова в интервью «БОЛЬШЕ!».

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Павлюченкова с бутылкой пива пришла на пресс-конференцию после поражения на Уимблдоне
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