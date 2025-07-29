Бывшая 31-я ракетка мира Максим Кресси взял паузу от тенниса

Американский теннисист Максим Кресси сообщил в социальной сети, что взял перерыв от выступлений на профессиональном уровне.

Кресси 28 лет, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 31-я (август 2022 года), в активе Максима один титул на турнире ATP-250 в Ньюпорте. Лучшее выступление на турнирах «Большого шлема» — четвёртый круг Australian Open — 2022. Сейчас Кресси занимает 681-ю строчку рейтинга.

«Решил уйти из тура на время, чтобы сосредоточиться на восстановлении после затяжной травмы поясницы и сопутствующего ей эмоционального бремени.

С 2023 года у меня были сильные боли в пояснице, однако я снова и снова выходил на корт. Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать лучшей версией себя как теннисиста. Я хотел бы, чтобы это значило «быть самым лучшим», но знаю, что отдал всё возможное, и это приносит мне спокойствие.

Я благодарен за поддержку и любовь, которые получал на протяжении своей карьеры, и за всех, кто был рядом – как на корте, так и за его пределами», — написал Кресси.