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Бывшая 31-я ракетка мира Максим Кресси взял паузу от тенниса

Бывшая 31-я ракетка мира Максим Кресси взял паузу от тенниса
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Американский теннисист Максим Кресси сообщил в социальной сети, что взял перерыв от выступлений на профессиональном уровне.

Кресси 28 лет, его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 31-я (август 2022 года), в активе Максима один титул на турнире ATP-250 в Ньюпорте. Лучшее выступление на турнирах «Большого шлема» — четвёртый круг Australian Open — 2022. Сейчас Кресси занимает 681-ю строчку рейтинга.

«Решил уйти из тура на время, чтобы сосредоточиться на восстановлении после затяжной травмы поясницы и сопутствующего ей эмоционального бремени.

С 2023 года у меня были сильные боли в пояснице, однако я снова и снова выходил на корт. Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы стать лучшей версией себя как теннисиста. Я хотел бы, чтобы это значило «быть самым лучшим», но знаю, что отдал всё возможное, и это приносит мне спокойствие.

Я благодарен за поддержку и любовь, которые получал на протяжении своей карьеры, и за всех, кто был рядом – как на корте, так и за его пределами», — написал Кресси.

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