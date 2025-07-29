Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Играю в теннис хорошего уровня». Шелтон поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто

«Играю в теннис хорошего уровня». Шелтон поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге соревнований он встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино.

«Подготовка идёт хорошо, я рад вернуться сюда. Мне очень понравилось играть в Торонто два года назад, так что я с нетерпением жду возможности повторить свой успех. Чувствую, что играю в теннис хорошего уровня. На прошлой неделе в Вашингтоне всё сложилось удачно, так что с нетерпением жду среды, чтобы дебютировать», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

В 2023 году Бен Шелтон дошёл до второго круга, где уступил Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является Алексей Попырин.

Материалы по теме
«Если бы не сестра, я была бы в топ-200». Андреева — перед «тысячником» в Монреале
«Если бы не сестра, я была бы в топ-200». Андреева — перед «тысячником» в Монреале
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android