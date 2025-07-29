«Играю в теннис хорошего уровня». Шелтон поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон поделился ожиданиями от «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге соревнований он встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино.

«Подготовка идёт хорошо, я рад вернуться сюда. Мне очень понравилось играть в Торонто два года назад, так что я с нетерпением жду возможности повторить свой успех. Чувствую, что играю в теннис хорошего уровня. На прошлой неделе в Вашингтоне всё сложилось удачно, так что с нетерпением жду среды, чтобы дебютировать», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

В 2023 году Бен Шелтон дошёл до второго круга, где уступил Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Мастерс» в Торонто проходит с 27 июля по 7 августа. Действующим чемпионом соревнований является Алексей Попырин.