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«Пока не достиг того, чего хочу». Шелтон — о значимости поражений от Синнера и Алькараса

«Пока не достиг того, чего хочу». Шелтон — о значимости поражений от Синнера и Алькараса
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о поражениях от лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на турнирах «Большого шлема» в этом сезоне. На «Ролан Гаррос» Бен уступил Карлосу в четвёртом круге, а на Уимблдоне — Яннику в 1/4 финала.

«Всегда приятно достигать этой точки на турнирах, где приходится встречаться с лучшими. Каждый сыгранный матч, каждый опыт, который я получаю, играя против лучших игроков мира, очень важен для моего обучения. Это помогает мне развиваться и двигаться вперёд. Для меня главное — учиться, понимать, что у меня хорошо получается, а что нет, и что мне нужно улучшить. Я развивающийся игрок и пока не достиг того, чего хочу, поэтому сосредоточен на этом. Играя против лучших игроков мира, я понимаю, что мне нужно улучшить, чтобы достичь этого уровня», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

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