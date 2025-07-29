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«Пытаемся наверстать упущенное». Шелтон — о рейтинге американцев в ATP-туре

«Пытаемся наверстать упущенное». Шелтон — о рейтинге американцев в ATP-туре
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о конкуренции среди представителей США в топ-15 мирового рейтинга.

«Уверен, между нами есть конкуренция, но она здоровая. Мы все хорошие друзья, однако также и отличные соперники. Нам всем нравится хорошо выглядеть, у каждого из нас есть свои амбиции и цели, которых мы мечтаем достичь в мире спорта. Здорово быть частью этого, видеть, как развиваются все американцы в мужском составе, видеть, как мы становимся немного лучше с каждым сезоном. Женщины всегда доминировали в этом виде спорта, так что мы просто пытаемся наверстать упущенное», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

В топ-15 рейтинга ATP находятся четыре американца — Тейлор Фриц (четвёртый в рейтинге), Бен Шелтон (7), Фрэнсис Тиафо (12) и Томми Пол (15).

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