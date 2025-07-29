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«В тот день было много людей». Шелтон вспомнил матч с Алькарасом в Торонто в 2023 году

«В тот день было много людей». Шелтон вспомнил матч с Алькарасом в Торонто в 2023 году
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон перед началом своего выступления на «Мастерсе» в Торонто (Канада) вспомнил свой поединок с испанцем Карлосом Алькарасом на этих соревнованиях в 2023 году. Тогда во втором круге Бен проиграл со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Помню, в тот день там было много людей, отличная атмосфера, а корты – невероятно быстрые. Большего и желать нельзя, хотя в этом году я заметил, что было чуть жарче, чем я помнил. Мяч оказался живее и быстрее, чем ожидал. В конечном счёте мне нравятся такие условия, поэтому с нетерпением жду возможности увидеть, на что я способен», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

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