«Мне всё равно, кто играет». Шелтон — о снятии теннисистов с «Мастерса» Торонто

Седьмая ракетка мира американский теннисист Беш Шелтон высказался о снятии топовых игроков с «Мастерса» в Торонто (Канада).

«В таких случаях пробуждается чувство возможностей, возможно, многие игроки чувствуют то же самое. Что касается меня, то я испытываю волнение каждый раз, когда играю на крупном турнире. Мне всё равно, кто играет, отсутствуют ли лучшие игроки или нет. Уверен, болельщики чувствуют то же самое. В этом году мы понесли несколько серьёзных потерь, но у нас всё ещё есть отличные игроки, все они жаждут победы и находятся в отличной форме. Все они будут стремиться нанести урон, и я один из них. Посмотрим, это сложно. В туре много имён. Думаю, путь будет таким же сложным; это не станет лёгкой прогулкой для всех. Я рассматриваю это как новую возможность добавить матчей и обрести уверенность перед US Open», — приводит слова Шелтона Punto de Break.

С соревнований в Торонто снялись Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Джек Дрейпер и другие теннисисты.