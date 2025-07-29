Иванишевич жёстко отреагировал на критику со стороны Муратоглу за слова о Циципасе

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич в интервью Анне Чакветадзе жёстко отреагировал на критику со стороны французского менеджера Патрика Муратоглу. Последнему не понравился тот факт, что Иванишевич публично раскритиковал форму на тот момент своего подопечного грека Стефаноса Циципаса.

– Патрик Муратоглу сказал, что тренер не должен таким образом критиковать своего игрока. Что вы думаете об этом?

– Я поговорю с ним, когда мы увидимся. Это точно так делать не стоит. Если у него есть проблемы со мной, он должен позвонить мне и сказать, что думает. Я скажу ему, что думаю, не буду ходить и обсуждать, что думаю о нём. Лучше не буду говорить, что я о нём думаю. Так что пока буду молчать, возможно, сделаю это в следующий раз. Если я поеду в Торонто или Цинциннати, мне будет очень интересно увидеть Муратоглу, скажем так, поговорить с ним, объяснить ему пару вещей. Но я знаю, почему он так поступил. Тем не менее у меня никогда не было проблем ни с одним тренером в жизни. Тренеры должны поддерживать друг друга и не обсуждать других тренеров в интернете, — сказал Иванишевич в телеграм-канале First & Red.