Анна Блинкова в двух сетах проиграла Касаткиной во втором круге турнира в Монреале
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81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет 5 152 599.
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:05 МСК
81
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
18
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
В матче второго круга Блинкова со счётом 1:6, 4:6 проиграла 18-й ракетке мира представительнице Канады Дарье Касаткиной (15).
Встреча Блинковой с Касаткиной продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Дарьи один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Следующей соперницей Касаткиной в Монреале станет победительница матча Марта Костюк (Украина, 24) — Маркета Вондроушова (Чехия).
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