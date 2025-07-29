Анна Блинкова в двух сетах проиграла Касаткиной во втором круге турнира в Монреале

81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет 5 152 599.

В матче второго круга Блинкова со счётом 1:6, 4:6 проиграла 18-й ракетке мира представительнице Канады Дарье Касаткиной (15).

Встреча Блинковой с Касаткиной продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Дарьи один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Касаткиной в Монреале станет победительница матча Марта Костюк (Украина, 24) — Маркета Вондроушова (Чехия).