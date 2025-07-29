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Анна Блинкова — Дарья Касаткина, результат матча 29 июля 2025, счет 0:2, 2-й круг Монреаля

Анна Блинкова в двух сетах проиграла Касаткиной во втором круге турнира в Монреале
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81-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), призовой фонд которого составляет 5 152 599.

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:05 МСК
Анна Блинкова
81
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Дарья Касаткина
18
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В матче второго круга Блинкова со счётом 1:6, 4:6 проиграла 18-й ракетке мира представительнице Канады Дарье Касаткиной (15).

Встреча Блинковой с Касаткиной продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Анна один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Дарьи один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей Касаткиной в Монреале станет победительница матча Марта Костюк (Украина, 24) — Маркета Вондроушова (Чехия).

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