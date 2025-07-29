Эмма Наварро одержала разгромную победу на старте турнира WTA-1000 в Монреале
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11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уверенно вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
123
Ребекка Марино
Р. Марино
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
11
Эмма Наварро
Э. Наварро
В матче второго круга (стартовом для себя) Наварро (8) со счётом 6:1, 6:2 обыграла 123-ю ракетку мира из Канады Ребекку Марино (WC).
Встреча Наварро с Марино продлилась 1 час и 4 минуты. В её рамках Эмма один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ребекки пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Наварро в Монреале станет победительница матча Даяна Ястремская (Украина, 30) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).
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