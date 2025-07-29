Эмма Наварро одержала разгромную победу на старте турнира WTA-1000 в Монреале

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уверенно вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче второго круга (стартовом для себя) Наварро (8) со счётом 6:1, 6:2 обыграла 123-ю ракетку мира из Канады Ребекку Марино (WC).

Встреча Наварро с Марино продлилась 1 час и 4 минуты. В её рамках Эмма один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ребекки пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Наварро в Монреале станет победительница матча Даяна Ястремская (Украина, 30) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).