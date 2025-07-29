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Эмма Наварро — Ребекка Марино, результат матча 29 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг Монреаля

Эмма Наварро одержала разгромную победу на старте турнира WTA-1000 в Монреале
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11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро уверенно вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Ребекка Марино
123
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

В матче второго круга (стартовом для себя) Наварро (8) со счётом 6:1, 6:2 обыграла 123-ю ракетку мира из Канады Ребекку Марино (WC).

Встреча Наварро с Марино продлилась 1 час и 4 минуты. В её рамках Эмма один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ребекки пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Наварро в Монреале станет победительница матча Даяна Ястремская (Украина, 30) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия).

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