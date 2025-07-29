«Настоящая катастрофа». Фернандес — о своём сезоне до победы на турнире в Вашингтоне

24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес высказалась о победе на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В финале она обыграла россиянку Анну Калинскую со счётом 6:1, 6:12.

– Что у тебя получилось на этом турнире [в Вашингтоне]? Я знаю, что остальная часть сезона была не очень...

– Можете говорить честно. Можно сказать, что остальная часть года была не очень (смеётся). Если честно, это была настоящая катастрофа. Думаю, в Вашингтоне у меня просто была удачная неделя в целом. Я много и усердно работала уже давно. Всё началось с позитивной атмосферы, хороших эмоций с членами команды, ужинов с другими канадскими девушками, которые были на турнире. В общем, с самого начала была позитивная энергия. А потом на корте просто получила гораздо больше удовольствия и смогла хорошо играть при большом количестве зрителей. В общем, мне кажется, что на той неделе всё просто сложилось как надо, и я надеюсь, что так же будет и здесь, в Монреале.

– Как прошли дни после победы? Отпраздновала как‑то или сразу поехала в Монреаль готовиться?

– На самом деле и то, и другое. После пресс-конференции в Вашингтоне мы быстро собирались – минут 20-30 просто забрасывали вещи в чемодан и уехали в аэропорт. По пути заехали в Shake Shack, чтобы отпраздновать победу бургером и хот-догом. Было здорово. Потом поздно ночью приехали сюда, чтобы я могла отдохнуть, привыкнуть к атмосфере и к толпе, – приводит слова Фернандес Ubitennis.