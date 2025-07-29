«Всё ещё связана с тем результатом». Фернандес — о трудностях после финала US Open — 2021
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24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, с какими трудностями столкнулась после финала US Open — 2021. Тогда она уступила Эмме Радукану из Великобритании со счётом 4:6, 3:6.
US Open (ж). Финал
11 сентября 2021, суббота. 23:15 МСК
150
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
73
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
«В какой-то момент после 2021 года я немного ослабила бдительность. Честно говоря, мой тренер и отец, Хорхе, предупреждал меня об этом, но я была слишком наивна в тот момент, чтобы поверить ему. Говорила себе: «Нет, я должна продолжать работать, должна продолжать доказывать своё место. Отныне будет не так просто». Так что после US Open было трудно преодолеть это. И сейчас всё ещё тяжело, потому что я всё ещё связана с тем результатом, пока не добьюсь другого хорошего результата», — приводит слова Фернандес Punto de Break.
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