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«Всё ещё связана с тем результатом». Фернандес — о трудностях после финала US Open — 2021

«Всё ещё связана с тем результатом». Фернандес — о трудностях после финала US Open — 2021
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24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, с какими трудностями столкнулась после финала US Open — 2021. Тогда она уступила Эмме Радукану из Великобритании со счётом 4:6, 3:6.

US Open (ж). Финал
11 сентября 2021, суббота. 23:15 МСК
Эмма Радукану
150
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Лейла Фернандес
73
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

«В какой-то момент после 2021 года я немного ослабила бдительность. Честно говоря, мой тренер и отец, Хорхе, предупреждал меня об этом, но я была слишком наивна в тот момент, чтобы поверить ему. Говорила себе: «Нет, я должна продолжать работать, должна продолжать доказывать своё место. Отныне будет не так просто». Так что после US Open было трудно преодолеть это. И сейчас всё ещё тяжело, потому что я всё ещё связана с тем результатом, пока не добьюсь другого хорошего результата», — приводит слова Фернандес Punto de Break.

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