«Всё ещё связана с тем результатом». Фернандес — о трудностях после финала US Open — 2021

24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, с какими трудностями столкнулась после финала US Open — 2021. Тогда она уступила Эмме Радукану из Великобритании со счётом 4:6, 3:6.

«В какой-то момент после 2021 года я немного ослабила бдительность. Честно говоря, мой тренер и отец, Хорхе, предупреждал меня об этом, но я была слишком наивна в тот момент, чтобы поверить ему. Говорила себе: «Нет, я должна продолжать работать, должна продолжать доказывать своё место. Отныне будет не так просто». Так что после US Open было трудно преодолеть это. И сейчас всё ещё тяжело, потому что я всё ещё связана с тем результатом, пока не добьюсь другого хорошего результата», — приводит слова Фернандес Punto de Break.