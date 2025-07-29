Мирра Андреева на снятии Андрееску, без борьбы вышла в третий круг турнира в Монреале
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева без борьбы вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В стартовом для себя матче (втором круге) Андреева должна была сразиться с чемпионкой US Open — 2019, канадкой Бьянкой Андрееску, однако последняя заранее снялась с поединка из-за травмы, полученной в первом круге.
Матч Мирры Андреевой и Бьянки Андрееску должен был пройти сегодня, 29 июля.
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 20:30 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
187
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Андрееску в первом круге домашнего «тысячника» со счётом 6:3, 6:4 обыграла чешку Барбору Крейчикову. В концовке этого матча Бьянка получила травму голеностопа, канадка не могла сдерживать слёзы, однако, успокоившись, всё же завершила матч.
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
187
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
80
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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