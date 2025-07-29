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Мирра Андреева на снятии Андрееску, без борьбы вышла в третий круг турнира в Монреале

Мирра Андреева на снятии Андрееску, без борьбы вышла в третий круг турнира в Монреале
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева без борьбы вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В стартовом для себя матче (втором круге) Андреева должна была сразиться с чемпионкой US Open — 2019, канадкой Бьянкой Андрееску, однако последняя заранее снялась с поединка из-за травмы, полученной в первом круге.

Матч Мирры Андреевой и Бьянки Андрееску должен был пройти сегодня, 29 июля.

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 20:30 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Бьянка Андрееску
187
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Андрееску в первом круге домашнего «тысячника» со счётом 6:3, 6:4 обыграла чешку Барбору Крейчикову. В концовке этого матча Бьянка получила травму голеностопа, канадка не могла сдерживать слёзы, однако, успокоившись, всё же завершила матч.

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бьянка Андрееску
187
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Барбора Крейчикова
80
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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