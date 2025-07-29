Мирра Андреева на снятии Андрееску, без борьбы вышла в третий круг турнира в Монреале

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, пятая ракетка мира, 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева без борьбы вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В стартовом для себя матче (втором круге) Андреева должна была сразиться с чемпионкой US Open — 2019, канадкой Бьянкой Андрееску, однако последняя заранее снялась с поединка из-за травмы, полученной в первом круге.

Матч Мирры Андреевой и Бьянки Андрееску должен был пройти сегодня, 29 июля.

Андрееску в первом круге домашнего «тысячника» со счётом 6:3, 6:4 обыграла чешку Барбору Крейчикову. В концовке этого матча Бьянка получила травму голеностопа, канадка не могла сдерживать слёзы, однако, успокоившись, всё же завершила матч.