«Надеюсь найти какую-то магию». Пегула — о желании третий раз подряд выиграть в Монреале

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о желании выиграть турнир WTA-1000 в Монреале, Канада, третий раз подряд.

«Чувствую себя здесь очень хорошо. Первый день тренировок прошёл просто замечательно. Рада вернуться. У меня остались прекрасные воспоминания об этом месте, как здесь, так и в Торонто. Все постоянно напоминают мне о возможности выиграть трижды подряд, но это пока совсем далеко, хотя я надеюсь найти какую-то магию здесь, в Канаде. По крайней мере, что-то похожее на то, что позволило мне показывать свой лучший теннис в последние несколько лет», — приводит слова Пегулы Punto de Break.