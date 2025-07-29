Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь найти какую-то магию». Пегула — о желании третий раз подряд выиграть в Монреале

«Надеюсь найти какую-то магию». Пегула — о желании третий раз подряд выиграть в Монреале
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о желании выиграть турнир WTA-1000 в Монреале, Канада, третий раз подряд.

«Чувствую себя здесь очень хорошо. Первый день тренировок прошёл просто замечательно. Рада вернуться. У меня остались прекрасные воспоминания об этом месте, как здесь, так и в Торонто. Все постоянно напоминают мне о возможности выиграть трижды подряд, но это пока совсем далеко, хотя я надеюсь найти какую-то магию здесь, в Канаде. По крайней мере, что-то похожее на то, что позволило мне показывать свой лучший теннис в последние несколько лет», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

Материалы по теме
«Выматывает морально». Пегула высказалась о продолжительных турнирах в календаре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android