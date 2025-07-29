Хольгер Руне обыграл Джованни Мпетчи Перрикара во втором круге «Мастерса» в Торонто
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге он одолел представителя Франции Джованни Мпетчи Перрикара (43-й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:3.
Торонто. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
43
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
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9
Хольгер Руне
Х. Руне
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Руне 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Мпетчи Перрикара семь эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований Хольгер Руне встретится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Миомир Кецманович (Сербия).
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