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Даяна Ястремская — Мария-Камила Осорио-Серрано, результат матча 29 июля 2025, счет 2:1, 2-й круг Монреаля

Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Монреале, где сразится с Наварро
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35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Даяна Ястремская
35
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
57
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано

В матче второго круга Ястремская (30) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграла 57-ю ракетку мира из Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Встреча Ястремской с Осорио-Серрано продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Даяна три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марии-Камилы один эйс, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Ястремской в Монреале станет 11-я ракетка мира американка Эмма Наварро (8).

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