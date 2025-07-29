Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Монреале, где сразится с Наварро

35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче второго круга Ястремская (30) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграла 57-ю ракетку мира из Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Встреча Ястремской с Осорио-Серрано продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Даяна три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марии-Камилы один эйс, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Следующей соперницей Ястремской в Монреале станет 11-я ракетка мира американка Эмма Наварро (8).