Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира в Монреале, где сразится с Наварро
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35-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
35
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|2
57
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
В матче второго круга Ястремская (30) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграла 57-ю ракетку мира из Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано.
Встреча Ястремской с Осорио-Серрано продлилась 2 часа и 22 минуты. В её рамках Даяна три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марии-Камилы один эйс, девять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Следующей соперницей Ястремской в Монреале станет 11-я ракетка мира американка Эмма Наварро (8).
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