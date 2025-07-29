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Лейла Фернандес — Майя Джойнт, результат матча 29 июля 2025, счёт 0:2, 2-й круг Монреаля

Чемпионка Вашингтона Лейла Фернандес потерпела поражение на старте турнира в Монреале
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Финалистка US Open – 2021, 24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
Майя Джойнт
45
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Лейла Фернандес
24
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

В стартовом для себя матче Фернандес со счётом 4:6, 1:6 проиграла 45-й ракетке мира, 19-летней австралийке Майе Джойнт.

Встреча Фернандес с Джойнт продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Лейла один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Майи один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Лейла Фернандес завоевала титул на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).

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