Чемпионка Вашингтона Лейла Фернандес потерпела поражение на старте турнира в Монреале

Финалистка US Open – 2021, 24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В стартовом для себя матче Фернандес со счётом 4:6, 1:6 проиграла 45-й ракетке мира, 19-летней австралийке Майе Джойнт.

Встреча Фернандес с Джойнт продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Лейла один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Майи один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Лейла Фернандес завоевала титул на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).