Чемпионка Вашингтона Лейла Фернандес потерпела поражение на старте турнира в Монреале
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Финалистка US Open – 2021, 24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес потерпела поражение на старте турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
45
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
24
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
В стартовом для себя матче Фернандес со счётом 4:6, 1:6 проиграла 45-й ракетке мира, 19-летней австралийке Майе Джойнт.
Встреча Фернандес с Джойнт продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Лейла один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Майи один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Лейла Фернандес завоевала титул на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США).
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