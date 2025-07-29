Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Хуана Пабло Фиковича
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто (Канада). Во втором круге он обыграл представителя Аргентины Хуана Пабло Фиковича (140-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.
Торонто. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 20:00 МСК
16
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
140
Хуан Пабло Фикович
Х. Фикович
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Хачанов четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фиковича три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.
В третьем круге соревнований Карен Хачанов встретится с американским теннисистом Эмилио Навой, который занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге.
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