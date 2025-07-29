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«Я ушла разочарованной». Пегула — о поражениях на старте Уимблдона и турнира в Вашингтоне

«Я ушла разочарованной». Пегула — о поражениях на старте Уимблдона и турнира в Вашингтоне
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о поражениях на старте Уимблдона и турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

«Уимблдон прошёл не так, как хотела, я ушла разочарованной, но в то же время не так уж плохо провести две с половиной недели дома перед началом этого тура. Сейчас я сосредоточена на новой поверхности, адаптируюсь к ней и провожу время дома — это было самое приятное. В Вашингтоне у меня был очень тяжёлый дебют, третий сет с Лейлой, однако она играла в отличный теннис. Сталкивалась с ней несколько раз раньше, и она всегда была очень сильной соперницей. Стараюсь не слишком расстраиваться из-за этого поражения, считаю, что сыграла хороший матч, учитывая, что это был мой первый. Сейчас хочу начать заново в Монреале, использовать то, над чем работала последние недели, и бороться в каждом поединке», — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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