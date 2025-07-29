«Для меня она — икона тура». Джессика Пегула — о взаимоотношениях с Эжени Бушар

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о взаимоотношениях с бывшей пятой ракеткой мира из Канады Эжени Бушар. Турнир WTA-1000 в Монреале (Канада) станет последним в карьере Бушар.

«Мы всегда переписываемся, потому что родились с разницей в один день. У нас общий агент, поэтому я её знаю уже давно. Недавно смогла провести с ней немного времени, потому что работала над одним проектом в Вашингтоне, так что мы вместе занимались спонсорской деятельностью. Вижу, что она довольна, что уходит из спорта именно здесь, она сказала мне, что физически больше не может, что не стоит продолжать с таким количеством травм. Для меня она — икона тура из-за всего того, что смогла привлечь, мы всегда хорошо ладили, я видела, как усердно она работала, хотя сейчас не припомню, встречались ли мы на корте», — приводит слова Пегулы Punto de Break.