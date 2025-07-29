«Я давно так не подавал». Руне — о победе над Мпетчи Перрикаром на «Мастерсе» в Торонто
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Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над французом Джованни Мпетчи Перрикаром во втором круге «Мастерса» в Торонто (Канада). Счёт – 7:6 (9:7), 6:3.
Торонто. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
43
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
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Хольгер Руне
Х. Руне
«Я давно так не подавал. Работал над небольшими корректировками в своей подаче, и, кажется, она стала получаться. Она ощущалась действительно хорошо, и я достаточно доверял ей на протяжении всего матча. Когда он подаёт так мощно, с этим мало что можно сделать, поэтому важно сосредоточиться на своей подаче. Думаю, у меня это получилось. В целом я очень доволен этой игрой», — приводит слова Руне официальный сайт ATP.
В третьем круге соревнований в Торонто Руне встретится с ещё одним представителем Франции Александром Мюллером.
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