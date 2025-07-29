Калинская одержала победу на старте турнира в Монреале, несмотря на «баранку» от соперницы

31-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).
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В первом круге Калинская со счётом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3 одолела 59-ю ракетку мира из США Энн Ли.
Встреча Калинской с Энн Ли продлилась 2 часа и 13 минут. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету американки три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующей соперницей Калинской на турнире в Монреале станет 22-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс (19).
Стоит отметить, что на прошлой неделе Анна Калинская дошла до финала турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), там она уступила канадке Лейле Фернандес, которая потерпела поражение на старте Монреаля.
- 29 июля 2025
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