Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Энн Ли, результат матча 29 июля 2025, счет 2:1, 2-й круг Монреаля

Калинская одержала победу на старте турнира в Монреале, несмотря на «баранку» от соперницы
Аудио-версия:
Комментарии

31-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
Энн Ли
59
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 3
7 8 		0 6
         
Анна Калинская
31
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В первом круге Калинская со счётом 7:6 (8:6), 0:6, 6:3 одолела 59-ю ракетку мира из США Энн Ли.

Встреча Калинской с Энн Ли продлилась 2 часа и 13 минут. В её рамках россиянка три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету американки три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Калинской на турнире в Монреале станет 22-я ракетка мира бельгийка Элисе Мертенс (19).

Стоит отметить, что на прошлой неделе Анна Калинская дошла до финала турнира WTA-500 в Вашингтоне (США), там она уступила канадке Лейле Фернандес, которая потерпела поражение на старте Монреаля.

Сетка турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
Материалы по теме
Калинская и её собака покорили Вашингтон. Все в диком восторге от красотки Беллы
Калинская и её собака покорили Вашингтон. Все в диком восторге от красотки Беллы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android