Джойнт — вторая после М. Андреевой по количеству побед в WTA в этом году среди тинейджеров
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45-я ракетка мира 19-летняя австралийская теннисистка Майя Джойнт одержала 19 побед на уровне WTA в 2025 году. Среди тинейджеров больше матчей выигрывала только пятая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева (36). Об этом сообщает OptaAce.
Монреаль. 1-й круг
29 июля 2025, вторник. 19:40 МСК
45
Майя Джойнт
М. Джойнт
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
24
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Свою 19-ю победу Джойнт одержала в первом круге «тысячника» в Монреале (Канада). Она обыграла хозяйку кортов Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:1. В этом сезоне Майя стала чемпионкой турниров WTA-250 в Рабате и Истбурне.
Мирра Андреева в 2025 году взяла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. В Монреале россиянка вышла в третий круг без борьбы после снятия чемпионки US Open — 2021 Бьянки Андрееску.
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