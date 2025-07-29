Джойнт — вторая после М. Андреевой по количеству побед в WTA в этом году среди тинейджеров

45-я ракетка мира 19-летняя австралийская теннисистка Майя Джойнт одержала 19 побед на уровне WTA в 2025 году. Среди тинейджеров больше матчей выигрывала только пятая ракетка мира 18-летняя россиянка Мирра Андреева (36). Об этом сообщает OptaAce.

Свою 19-ю победу Джойнт одержала в первом круге «тысячника» в Монреале (Канада). Она обыграла хозяйку кортов Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:1. В этом сезоне Майя стала чемпионкой турниров WTA-250 в Рабате и Истбурне.

Мирра Андреева в 2025 году взяла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе. В Монреале россиянка вышла в третий круг без борьбы после снятия чемпионки US Open — 2021 Бьянки Андрееску.