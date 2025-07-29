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«Потеряла свою честность». Швёнтек — о моменте, когда узнала о положительном допинг-тесте

«Потеряла свою честность». Швёнтек — о моменте, когда узнала о положительном допинг-тесте
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о моменте, когда она узнала о положительном результате допинг-теста.

«Это было ужасно. Я находилась на промомероприятии в Варшаве и, зайдя в электронную почту, увидела письмо от ITIA. Думала, что это обычное письмо-напоминание. Но даже не смогла начать его читать, потому что заплакала, и мой агент подумал, что кто-то умер. Дала ему свой телефон, и, когда он прочитал письмо, тоже не знал, как реагировать, потому что никто не знает, как поступать после подобного. В тот же день мы всей командой собрались с моим юристом. Я была очень расстроена и плакала около двух недель. У меня не было желания тренироваться, потому что чувствовала, что во всём виновен теннис. Казалось, что потеряла свою честность, что никто мне не поверит и что я пропала, что всё, чего достигла, исчезнет.

Моя команда всё время меня поддерживала, и мы начали проверять все добавки и лекарства, которые я обычно принимаю. А пока пыталась отвлечься и встречалась с подругами, которые не знали о происходящем, однако в итоге призналась. Также много разговаривала со своим психологом, который очень помог найти смысл во всём», — приводит слова Швёнтек Punto de Break со ссылкой на подкаст Энди Роддика.

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