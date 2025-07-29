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Марта Костюк — Маркета Вондроушова, результат матча 29 июля 2025, счёт 2:1, 2-й круг Монреаля

Марта Костюк вышла на Касаткину в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале
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28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

Монреаль. 2-й круг
29 июля 2025, вторник. 20:55 МСК
Марта Костюк
28
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 2
         
Маркета Вондроушова
63
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

В матче второго круга Костюк (24) со счётом 2:6, 6:3, 6:2 обыграла чемпионку Уимблдона-2023, 63-ю ракетку мира из Чехии Маркету Вондроушову.

Встреча Костюк с Вондроушовой продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Марта пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маркеты два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей 23-летней Костюк в Монреале станет 18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина (15).

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Календарь турнира WTA-1000 в Монреале (2025)
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