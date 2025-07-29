Марта Костюк вышла на Касаткину в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале

28-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада).

В матче второго круга Костюк (24) со счётом 2:6, 6:3, 6:2 обыграла чемпионку Уимблдона-2023, 63-ю ракетку мира из Чехии Маркету Вондроушову.

Встреча Костюк с Вондроушовой продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Марта пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Маркеты два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей 23-летней Костюк в Монреале станет 18-я ракетка мира представительница Австралии Дарья Касаткина (15).