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Ига Швёнтек рассказала, какие изменения в игре помогли ей победить на Уимблдоне-2025

Ига Швёнтек рассказала, какие изменения в игре помогли ей победить на Уимблдоне-2025
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие изменения в игре помогли ей выиграть Уимблдон-2025.

«Мне нужен был кто-то, кто дал бы уверенность и показал, что могу подавать в любую сторону. Начала пробовать в Австралии, и у меня довольно неплохо получалось, хотя на других турнирах — не очень, но это часть процесса. На Уимблдоне мне также помогли мячи, потому что они сильнее цеплялись за струны, и зона идеального попадания была шире, потому что мячи были тяжелее. На самом деле, никогда раньше не подавала так быстро, и это меня удивило. Не знаю, получится ли повторить это на других турнирах.

К тому же впервые я не пыталась копировать свой стиль игры на грунте на траве, не закручивала мяч так сильно справа и не двигалась так же. Мне пришлось больше полагаться на интуицию и играть более плоско и агрессивно, потому что мой топ-спин здесь не приносил результата», — приводит слова Швёнтек Punto de Break со ссылкой на подкаст Энди Роддика.

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