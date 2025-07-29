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Алькарас — самый молодой игрок после Надаля, преодолевший рубеж в 100 недель в топ-2

Алькарас — самый молодой игрок после Надаля, преодолевший рубеж в 100 недель в топ-2
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас проводит 100-ю неделю в топ-2 рейтинга ATP. Карлос стал вторым самым молодым игроком в истории, который преодолел рубеж в 100 недель в топ-2. В более молодом возрасте этого смог достичь лишь легендарный соотечественник Алькараса – 22-кратный победитель мэйджоров, бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Стоит отметить, что за эти 100 недель Алькарас пробыл в статусе первой ракетки мира 36 недель, а на втором месте – 64 недели.

В данный момент Алькараса от первой строчки рейтинга ATP, на которой расположился четырёхкратный победитель ТБШ итальянец Янник Синнер, отделяют 3430 очков.

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